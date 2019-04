Zonnepanelenfabriek Energyra in Westknollendam failliet

Het is een heel innovatieve productielijn en die staat in principe klaar curator Bas Coelingh Bennink

Meerdere belangstellenden

Bij de curator hebben zich meerdere belangstellenden gemeld om de fabriek in zijn geheel en op de huidige plek voort te zetten. Dat is dan ook het eerste waar curator Bas Coelingh Bennink op inzet, zegt hij. "Het is een heel innovatieve productielijn en die staat in principe klaar." Of zo'n doorstart een grote kans van slagen heeft kan hij zo kort na het faillissement niet inschatten.



Verschillende investeerders zien hun geld in rook opgaan. Daaronder is in elk geval ook het duurzaamheidsfonds PDENH (Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland) dat met geld van de provincie 55 miljoen euro beschikbaar heeft om te investeren in veelbelovende duurzame bedrijven.



Forse afboeking

Het faillissement leidt tot 'een forse afboeking,' zegt directeur Bart Blokhuis. "Die euro's zijn we kwijt." Het precieze bedrag wil hij niet noemen, maar het ligt tussen de 1 en de 5 miljoen euro. "Het hoort bij het soort investeringen dat wij doen," zegt hij. Niet voor niets gaat het om risicokapitaal. Zo'n investering doen we natuurlijk niet om het een jaar later wal weer af te boeken. Maar de mensen die hun baan kwijt zijn, dat zijn de echte verliezers."



