Zomer is extra obstakel voor eetstoornispatiënt

"De workshops 'Hoe overleef ik de zomer' zitten altijd vol," zegt ervaringsdeskundige en psycholoog Babette Edelman (32) van Human Concern. Samen met een diëtiste en een therapeut wordt er in groepsverband met eetstoorniscliënten gesproken over de extra spanningen die worden ervaren tijdens de zomermaanden.



"Het gaat niet alleen over het zelfbeeld en het lichaam," zegt Edelman. "Het is voor mensen ook lastig als ze in de zomerperiode vrij zijn. Er is dan ineens meer ruimte voor sociaal contact en daar komen angsten bij kijken."



Waar het voor de buitenwereld normaal is om even uit eten te gaan, aan te sluiten bij een barbecue of te picknicken in het park is dat voor eetstoornispatiënten anders. Eten levert spanning op, niet eten ook.



Overmatig sporten

Bij Human Concern worden ongeveer 800 mannen en vrouwen tussen de 18 en 60 jaar behandeld door 'ervaringsprofessionals', opgeleide professionals die zelf zijn genezen van een eetstoornis. Nu behandelt Edelman anderen, maar tien jaar geleden leed ze zelf aan anorexia nervosa.



"Ik vond vooral de maanden voor de zomer lastig." De ervaringsprofessional was van haar 14de tot haar 22ste continu bezig met haar lichaam en als de 'r' niet in de maand zat, werd het nog heftiger.