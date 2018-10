Zoektocht naar donorvader is straks gratis

Kinderen hebben recht om te weten wie hun ouders zijn

Toen de nieuwe donorwet in 2004 werd ingevoerd, was het de bedoeling dat alle anonieme donoren zouden worden aangeschreven met de vraag of ze anoniem wilden blijven of niet. Dat is niet gebeurd.



De vorige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, deed vorig jaar alsnog een moreel appèl op donoren om zich vrijwillig kenbaar te maken.



Er is een speciale databank opgezet waar inmiddels ruim vijfhonderd mannen zich hebben laten registreren. Hun inschrijving was al gratis.



Geld terug

Tot nu toe hebben ook zo'n duizend kinderen zich laten registreren bij de databank. Zij krijgen het geld dat zij daarvoor moesten betalen straks terug. De verwachting is dat door de wetswijziging nog zo'n zelfde aantal donorkinderen dna zal afstaan voor de databank.



In totaal wordt er een half miljoen euro uitgetrokken om dat te betalen. "Maar mocht er in de toekomst meer nodig zijn, dan moeten we dat regelen'', zegt Dik-Faber.



De stichting Fiom die de speciale dna-databank beheert, is blij met de aangekondigde wijziging. Voor 2004 zijn er naar schatting zo'n 40 duizend kinderen uit donorzaad geboren.



Niet al die kinderen weten dat hun vader niet hun biologische vader is. Of zij weten het wel, maar hebben geen behoefte om te zoeken naar de donor.



Fiom verwacht dan ook niet dat er ineens massaal gebruik gemaakt gaat worden van de gratis voorziening.