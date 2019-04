Zo werkt het toekomstige voedselkeurmerk Nutriscore

Voor een deel is het natuurlijk gewoon gezond verstand. Niet te vet, niet te zout, niet te veel suiker. De Nutriscore, het Franse keurmerk dat de Consumentenbond graag in Nederland zou willen invoeren, doet in grote lijnen precies wat het moet doen: in één oogopslag aangeven of de consument een gezonde keuze doet of niet. In plaats van dat hij of zij alle kleine lettertjes moet lezen op het etiket, staat er één letter op de verpakking.