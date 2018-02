Zijlstra weg als minister van Buitenlandse Zaken

Kaag vervanger

Het vertrek van de minister betekent dat de Tweede Kamer niet meer met hem in debat gaat. Later op de avond volgt nog wel een debat met premier Mark Rutte. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) neemt de taken van de afgetreden minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken over. Het zal een paar weken duren voordat er een opvolger voor Zijlstra is gevonden.



Zijlstra is de eerste bewindsman van het derde kabinet van premier Mark Rutte die moet opstappen. Hij is een van de architecten van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij onderhandelde samen met Rutte maanden met de andere partijen over de vorming van het kabinet.