Ziekenhuizen zetten zich schrap voor griepgolf

Je ziet dat vooral kleine kinderen getroffen worden door het RS-virus Jaap van Dissel

Een griepepidemie begint vaak met andere virussen dan het echte griepvirus, zegt Van Dissel.



"Het zou me niks verbazen als hierna een kleine dip in de griepgevallen komt, omdat de kinderen thuis zitten vanwege de schoolvakantie en elkaar dus minder makkelijk kunnen besmetten. Na die dip neemt het echte griepvirus (het influenzavirus) het vaak over voor de rest van het seizoen."



Preventieve prik

Ook dit jaar meet onderzoeksinstituut Nivel de uitkomsten van de keel- en neusmonsters van mensen met griepverschijnselen. Vorige winter waren er drie soorten griep actief, waaronder prominent het influenzavirus type B, uitgerekend de variant die niet in de griepprik was opgenomen.



Ook veel mensen die wél een preventieve prik hadden gehaald kregen dus toch griep. Het werd als een van de oorzaken gezien voor de langdurige epidemie.



Het is nog prematuur, maar deze B-variant lijkt vooralsnog niet de kop op te steken, zegt Van Dissel. "Als het type influenza dat we nu zien doorzet, biedt de griepprik redelijk goede bescherming."



Griep is een ziekte waarbij het slijmvlies in de luchtwegen ontstoken raakt. De virussen die griepachtige klachten veroorzaken zijn heel besmettelijk en verspreiden zich via de lucht. Iedereen wordt er aan blootgesteld, maar volgens het RIVM is de kans dat je in een jaar ook echt griep krijgt één op tien. Griep kan vooral voor kwetsbare ouderen een zware aanslag zijn: elk jaar overlijden naar schatting 2700 mensen aan de gevolgen van griep.