Zelfs een schijndebat kan deze week niet meer breken

Na die zinderende avond, waarop onze Godenzonen de Madrilenen aan gort speelden, was er eigenlijk niets dat deze week nog stuk kon maken. Niets, behalve dan misschien het kijken van een politiek televisiedebat.



Ik had op tijd ingeschakeld en zag Frits Wester en Daphne Lammers in de Rode Hoed staan.



"Om het overzichtelijk te houden...," begon Lammers, waarna een uitleg volgde van de debatopzet, die veel weg had van de introductie van een

kafkaëske opdracht in Wie is de Mol.



Om te bewijzen dat politiek geen spel is, wordt elk tv-debat opnieuw gekozen voor een onbegrijpelijke, quiz-achtige vorm, vol rode, groene, pimpelpaarse knoppen, suspense-muziekjes, volledig ingericht op soundbites, want na 15 seconden klinkt de debiliserings-zoemer alweer.