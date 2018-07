Zeearend geboren in Noord-Holland, voor het eerst in eeuwen

Behoud de kwaliteit van het Eemmeer: de rust Boswachter Jan Roodhart

Volgens de vogelaars is de zeearend weliswaar imposant, maar niet per se behendig. Anders dan de slechtvalk die door duikvluchten makkelijk aan zijn dagelijkse portie eend komt, lukt het de zeearend doorgaans niet om eenden uit de lucht te plukken.



Door zijn grotere gewicht is hij dan weer wel in staat grotere prooidieren te vangen, zoals ganzen. Ook prijzen de vogelaars zijn volharding: de steeds weer onderduikende meerkoet legt het vaak na een half uurtje toch af door uitputting.



Ongestoord broeden

De natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben het eilandje deels afgesloten zodat het zeearendenpaar ongestoord kon broeden. Net als de vogelaars zijn ze bezorgd over plannen voor meer recreatie op De Dode Hond, zoals een haven en kampeerfaciliteiten.



"Concentreer de recreatieve drukte op het Gooimeer en behoud de kwaliteit van het Eemmeer: de rust," vindt boswachter Jan Roodhart.



Na eeuwen van afwezigheid broedt de zeearend sinds 2006 weer in Nederland. Sindsdien werden zo'n vijftig zeearendkuikens geboren. De meeste zeearenden werden geboren in Flevoland. Van daaruit is het overigens maar een kleine oversteek naar De Dode Hond.



Dit eilandje dat is aangelegd als natuurreservaat, ligt tussen de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Het gaat dan ook om het uiterst oostelijke puntje van Noord-Holland.