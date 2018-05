Zedendelinquent is zelden nog 'enge man in de bosjes'

Vorig jaar is 7478 keer een zedenmisdrijf geregistreerd door de politie, blijkt uit de Misdaadmeter van het AD.



Het gaat zelden om gevallen waarbij slachtoffers door een onbekende op straat worden overmeesterd. Dat zegt Yet van Mastrigt, specialist zeden bij de nationale politie. "We zijn bang als we in het donker over straat fietsen, maar in 90 procent van de gevallen gaat het om de opa, de huisvriend, de leraar."



Dat was vroeger anders. Toen ging het in driekwart van de gevallen om een bekende. Internet draagt vermoedelijk bij aan deze ontwikkeling. Zedenplegers leggen eerst online contact met hun slachtoffers om hem beter te leren kennen.



Stijging

Het aantal geregistreerde zedenmisdrijven steeg in 2017 licht, met 2 procent, blijkt uit de Misdaadmeter. Dat gaat in tegen de trend die op vrijwel alle andere gebieden te zien is. Daar dalen de aantallen. Net zoals voorheen bij zedenmisdrijven, die tussen 2005 en 2015 zelfs zo'n beetje halveerden.