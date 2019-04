Zadelhoff met gemeente in gesprek over plan MC Slotervaart

Het is het eerste contact over plan, want de gemeente was tot dusver terughoudend en kritisch over Zadelhoffs plannen. Dat behelst een akkoord met zorgondernemer Loek Winter.



Zadelhoff is bereid om 45 miljoen euro in het voormalige ziekenhuis te steken. Met dat geld kunnen de schuldeisers allemaal worden betaald. Het pand komt dan weer in handen van Winter, eigenaar van het ziekenhuis toen het failliet ging.



Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) wil daar om meerdere redenen voor gaan liggen. Een daarvan is dat ze voor MC Slotervaart 'de buurtzorgfunctie wil behouden'. Het moet geen pand met dure klinieken worden.