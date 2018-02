Zaans gemeenteraadslid opnieuw uitgescholden en bespuugd

Het schelden en bespugen gebeurde tijdens een interview met WNL op de stoep voor een supermarkt in de wijk Poelenburg.



Voor de camera van de regionale omroep NH zegt Rot: "Ik werd wederom begroet door mensen die al vloekend en al spugend hun standpunt kenbaar wilden maken, dat was even vervelend."



Aangifte

De supermarkt waar Rot vrijdagmiddag met de cameraploeg van WNL stond, was in 2016 een omstreden plek waar Zaanse hangjongeren zich in groten getale ophielden.



Via de 'hoodvlogs' op Youtube van Ismail Ilgun werd de overlast destijds voorpaginanieuws. In september 2016 werd de politica van Democratisch Zaanstad ook al bedreigd. Na een interview met NH werd Rot bij haar woning in Poelenburg door Ilgun en een groepje vrienden intimiderend aangesproken.



Ze deed aangifte, maar Ilgun werd uiteindelijk niet vervolgd omdat er onvoldoende juridisch bewijs voor de bedreiging was. Later bood hij in een vlog zijn excuses aan Rot aan.



