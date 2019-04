Ymere gestart met bouw luxe sociale huurhuisjes in Oost

Het is nieuw dat een woningcorporatie zulke kleine woningen in de stad bouwt. In de jaren negentig streefden corporaties nog naar sociale huurwoningen van negentig vierkante meter. Voor het verdichtingsproject werden 124 rijtjeswoningen uit 1952 gesloopt. Er komen vier woonblokken van vijf verdiepingen.



Viviane Regout van de directieraad van Ymere onthulde een bordje met een nieuwe naam voor de toekomstige autovrije centrale 'speelstraat', de Mária Telkesstraat, die door het hart van het buurtje met vier blokken woningen loopt.



Telkes was een Hongaars-Amerikaanse onderzoekster, die zich specialiseerde in technologieën op zonne-energie. Ze ontwikkelde in 1947 de eerste thermo-elektrische stoomgenerator.



Vrouwen

Volgens directeur Regout koos Ymere voor deze vrouw omdat de corporatie een milieuvriendelijk gasloos wijkje bouwt. Verder past de naam bij die van andere wetenschappers naar wie straten in de wijk zijn genoemd. Zij zijn allen uitvinders, zoals James Watt, die de stoommachine ontwikkelde.



"Dit bouwproject is duurzaam, vooruitstrevend, en vrouwelijk," aldus Regout bij de bekendmaking van de straatnaam. "We hebben een vrouwelijke architect, een vrouwelijke ontwikkelaar. Het zijn allemaal dames die aan het project werken."