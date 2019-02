Winkelbranche krijgt het moeilijker en moeilijker

Een knipbeurt in de modezaak, dat kan internet niet bieden

Hij noemt kledingwinkels waar de klant zich ook kan laten kappen of eentje waar tussen de kleren geluncht kan worden. Een combinatie met kledingreparatie of tweedehandsaanbod is ook in opkomst. "Door winkels aantrekkelijker te maken met meer functies kan je de veeleisende consument beter verleiden."



Veel gemeentes zijn huiverig voor zo'n winkelhutspot. Zo ontstaat extra druk op bestaande kledingateliers, kappers of horeca, die branchevreemde concurrentie krijgen.



Leefbaarheid

Amsterdam is een van de gemeentes die tegen 'blurring' strijden, vooral als dat met eten en drinken te maken heeft. Toezichthouders treden op tegen kledingzaken die hun klanten ook een wijntje schenken. Bovendien zou vermenging van winkel en horeca de bezoekersstroom in de binnenstad kunnen aanwakkeren.