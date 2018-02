Wie volgt Zijlstra op als minister van Buitenlandse Zaken?

Een minder in het oog springende kandidaat is de Nederlandse ambassadeur in Moskou Renée Jones-Bos (65). Ze is VVD-lid, kent de materie, werkte als secretaris-generaal met ministers Frans Timmemans en Bert Koenders.



Ze is op de hoogte van de supergevoelige MH17-materie en weet hoe ze hoe met Russen om moet gaan. Het is zeer de vraag of ze haar pensioen wil uitstellen voor een ongewisse baan in het mijnenveld van de Haagse politiek.