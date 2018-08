WhatsApp-bericht met 'gratis tickets KLM' is phishing

KLM heeft al laten weten dat het bericht niet door hen is verstuurd en dat het om een nepbericht gaat.



'Acties controleren'

Een woordvoerder van KLM reageert: "Wij geven nooit gratis tickets weg. Bovendien staat er in het nepbericht dat KLM 80 jaar bestaat en dat klopt ook niet. Wij bestaan al bijna honderd jaar. Acties vanuit KLM staan altijd bij ons op de website en op Facebook, wij adviseren mensen om acties dus altijd op die plekken te controleren."



RTL Nieuws heeft het WhatsApp-bericht onderzocht en laat weten dat je via een link in het bericht wordt doorgestuurd naar een namaakwebsite van KLM. Daar krijg je een melding te zien dat je twee gratis tickets hebt gewonnen. Maar eerst moet je het WhatsApp-bericht nog naar vijftien mensen doorsturen. Daarna zou je je prijs kunnen claimen.



Persoonlijke gegevens delen

Om de prijs te kunnen claimen, word je weer doorgestuurd naar een andere website. Hier moet je een aantal persoonlijke gegevens achterlaten. Die informatie wordt vervolgens verkocht aan 24 bedrijven, die je op verschillende manieren benaderen met aanbiedingen.



KLM heeft melding gemaakt van het phishingbericht bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Ook op Twitter en Facebook laat het luchtvaartbedrijf weten dat dit geen actie is van KLM.



Hoeveel mensen in het nepbericht zijn getrapt, is niet bekend.