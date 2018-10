Wetsvoorstel: houdverbod na dierenmishandeling

Het plan voor een houdverbod als zelfstandige maatregel is niet nieuw. Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham diende in 2010 al een motie in met die strekking. "Het heeft lang geduurd, maar we zijn blij dat het wetsvoorstel nu eindelijk in consultatie gaat,'' zegt huidig D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. "Dit is een grote stap vooruit in het voorkomen van meer dierenleed. Belangrijk is natuurlijk wel dat er goede afspraken komen voor het handhaven van de maatregel.''



Onkunde

In het wetsvoorstel van Grapperhaus wordt ook een 'educatieve maatregel' opgenomen. Die is bedoeld voor dierhouders die hun beesten geen moedwillig leed aandoen, maar bijvoorbeeld uit onkunde of onwetendheid. Zij kunnen in de toekomst op cursus worden gestuurd, waarbij ze leren hoe je dieren zou moet verzorgen.



Ook komt er een mogelijkheid om bedrijven - bijvoorbeeld fokkerijen - tijdelijk stil te leggen. Niet via het strafrecht waar het houdverbod onder valt, maar via het bestuursrecht.