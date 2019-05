Werkstraf geëist na ageren tegen rassenvermenging

Van der M. heeft geruime tijd een website in de lucht gehouden waarin hij ageerde tegen het vermengen van rassen. Ook ging hij tekeer tegen joden, die volgens hem uit zijn op de teloorgang van het blanke ras.



"Vuilspuiterij'', zo omschreef de officier van justitie de zelfgeschreven dan wel van anderen geleende teksten op de site, die in 2017 offline werd gehaald. Van der M. deed op de site voorkomen alsof hij alle menselijke rassen even hoog aanslaat, maar volgens het OM is daar geen sprake van.



Neo-nazistische sites

Van der M. "verheerlijkte het blanke en arische ras'' en een "superioriteitsgedachte'' vormt de basis voor zijn denkbeelden, aldus de officier. Op de website plaatste Van der M. links naar extreem-rechtse, neo-nazistische sites in onder andere Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.



De zaak tegen Van der M. kwam aan het rollen na klachten bij het meldpunt voor discriminatie op internet, MiND, dat aangifte deed.



Rassenbeschermer

Voor de rechtbank gaf Van der M. toe dat hij overtuigd tegenstander is van het vermengen van rassen, maar dan vooral omdat ieder ras in zijn ogen uniek is. "Dat moeten we juist behouden. Ik ben geen rassenhater, ik ben een rassenbeschermer. Ik wil dat mensen bij hun eigen soort blijven. Soort bij soort. Dat leert de natuur ons.''



Volgens het OM verpakt Van der M. zijn denkbeelden in "wetenschappelijke onzin'' en bedient hij zich van "etnische of raciale argumenten, met zeer denigrerende toelichtingen'', waarbij hij niet schroomt teksten van Hitler aan te halen.



Van der M. zei zich door het OM gediscrimineerd te voelen, omdat hij zou worden "weggezet als haatzaaier en fan van Hitler''.



De rechtbank doet uitspraak op 15 mei.