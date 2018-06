Wereldspeler Adyen kiest voor Damrak

Dergelijke bedrijven maken steeds meer opgang in de financiële wereld, door technologie toe te passen en zo specifieke financiële diensten aan te bieden. Vaak doen ze dat goedkoper dan bestaande bedrijven of zorgen ze voor meer gebruiksgemak.



Veel fintechs blijven voor het grote publiek onbekend. PayPal is een van de bekendere voorbeelden. Net als deze Amerikaanse onderneming verzorgt Adyen betalingen, maar in tegenstelling tot PayPal blijft het Nederlandse bedrijf meer uit de schijnwerpers. Als je echter online iets koopt bij De Bijenkorf of Coolblue, een Uber-ritje maakt of je Netflix-abonnement van je rekening wordt afgeschreven, dan is de



Duizenden klanten

Het in 2006 opgerichte Adyen heeft inmiddels duizenden klanten en wil nog groter worden, ook met middelgrote en kleinere bedrijven. Voor hen wil Adyen betalingen regelen waarvoor het alle grote kaartsystemen, maar ook lokale betaalmogelijkheden, accepteert. Denk daarbij aan iDEAL in Nederland. Sinds vorig jaar heeft Adyen een Europese banklicentie.

Adyen doet echter meer dan alleen betalingen regelen. Het biedt risicobeheerstools, geeft inzicht in waar betalingen vandaan komen en welke soort betalingen in welk land de voorkeur genieten en zorgt er naar eigen zeggen voor dat meer betalingen lukken. Dat alles doet de Amsterdamse onderneming wereldwijd, vanuit het hoofdkantoor en veertien kantoren in de Verenigde Staten, Azië, Latijns-Amerika en Europa. Daar werken in totaal 668 medewerkers.



Vroege investeerders

Onder de vroege investeerders zijn Facebook-topman Mark Zuckerberg, Twitter-topman Jack Dorsey, die ook de baas is bij betalingsbedrijf Square, en prinses Mabel van Oranje. Zij heeft een belang dat volgens de hoogste uitgifteprijs 131 miljoen euro waard is. Daarvan verkoopt ze bij de beursgang ongeveer een derde. Ook oprichters Pieter van der Does en Arnout Schuijff kunnen tientallen miljoenen bijschrijven op hun rekening.



In tegenstelling tot veel andere beursgangen kunnen particuliere beleggers vooraf overigens niet intekenen. Dat is voorbehouden aan institutionele partijen zoals bijvoorbeeld pensioenfondsen, die naar verluidt gretig van die mogelijkheid gebruikmaken. De boeken zijn voor de beursgang al gevuld. Adyen krijgt een prijs waarschijnlijk aan de bovenkant van de bandbreedte van 220 tot 240 euro. Particulieren die een aandeel Adyen willen, moeten wachten tot woensdag.