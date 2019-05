Weer onrust over keuzehulp zwangere vrouwen

Dit speelt bij ons al veel langer en we willen deze keuze zorgvuldig maken Ronald Zoutendijk, bestuur VBOK en Siriz

In gesprek met het ND zegt Ronald Zoutendijk, die zowel in het bestuur van het VBOK als dat van Siriz zit, dat de timing geen toeval is. "Dit speelt bij ons al veel langer en we willen deze keuze zorgvuldig maken. We hebben het voorstel daarom pas gepubliceerd nadat de beslissing was gevallen over de overheidsfinanciering van de keuzehulp in 2019 en 2020.''



Dikke middelvinger

Lisa Westerveld (GroenLinks) spreekt op Twitter van een 'dikke middelvinger richting Tweede Kamer'. Haar VVD-collega Tellegen vindt dat er een 'spel wordt gespeeld. Kennelijk hebben noch Blokhuis noch VBOK of Siriz begrepen waar het de Tweede Kamer om ging. Niet bij elkaar maar juist uit elkaar!'



Het ministerie kon vrijdag niet direct inhoudelijk reageren. Een woordvoerder benadrukt wel dat er regels zijn opgesteld waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering, en dat de staatssecretaris ook Siriz aan die regels zal houden.



Lees ook dit opiniestuk: 'De vrouw beslist over abortus? Dat valt nog altijd tegen'