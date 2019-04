Waterbeheerders alert op watertekort

Dit jaar worden al vroeg droogteproblemen verwacht, omdat het jaar al droger dan ooit is begonnen en er in april ook een klein neerslagtekort is ontstaan.



Dat staat in de droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft uitgebracht. De LCW start met het regelmatig opstellen van droogtemonitoren als er sprake is van een dreigend watertekort of droogte.



In het oosten en zuiden van het land wordt het water in sloten en beken zo lang mogelijk vastgehouden, omdat de grondwaterstand daar nog steeds te laag is.



IJsselmeer

Het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt extra water uit de Waal, aangezien daar sprake is van verzilting. Rijkswaterstaat laat het peil van het IJsselmeer voorlopig wat hoger staan, zodat waterschappen zo nodig water uit het meer kunnen gebruiken.



Er zijn nog geen problemen met de waterstand in de grote rivieren. De komende dagen wordt zowel in Nederland als in de buitenlandse stroomgebieden van de rivieren neerslag verwacht.



