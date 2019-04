Wat is de kans op een mazelenuitbraak in Nederland?

1. Hoe groot is de kans op een uitbraak in Nederland?

"Omdat er in heel Europa veel uitbraken zijn, verwachten we dat we komende tijd met enige regelmaat importgevallen van mazelen zullen hebben," verklaart arts infectieziektebestrijding Helma Ruijs van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Het gaat dan om mensen die in het buitenland mazelen oplopen, de ziekte meebrengen naar Nederland en hier één of enkele mensen besmetten.