Warmste 2 december ooit in Nederland

Het oude record stond op 12,8 graden en dateert uit 1953.



Elders in het land is het nog een stuk warmer. In het Zeeuwse Westdorpe wees de thermometer een temperatuur van 14,4 graden aan. Dat is een record over alle weerstations gemeten. Het oude record stond hier op naam van het Brabantse Volkel, waar het in 1953 14,1 graden werd.



De komende uren loopt de temperatuur overal nog verder op. In Zeeland kan het ruim 15 graden worden.