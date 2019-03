Waarschuwing voor dichte mist op wegen

In de provincies Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en het noorden van Limburg is het zicht op sommige plekken minder dan 200 meter. De ANWB en Rijkswaterstaat Verkeersinformatiedienst waarschuwen automobilisten voor mogelijk gevaarlijke omstandigheden op de weg.



Op de A2 van 's Hertogenbosch naar Utrecht botsten vroeg in de ochtend meerdere auto's op elkaar met een flinke file als gevolg. Ook op de A1 in de richting van Amsterdam ging het mis. Verkeer wordt gevraagd om te rijden.



De mist was afgelopen nacht het dichtst in Eindhoven waar het zicht slechts 57 meter was. In Volkel en Gilze-Rijen was het zicht donderdagochtend vroeg respectievelijk 89 en 111 meter. In de loop van de ochtend trekt de mist naar verwachting op.