Waarom staat juwelier Schaap en Citroen voor de rechter?

Het is een gangbare praktijk in de horlogerie. De handel in dure horloges is een kleine wereld waarin het voor juweliers als Schaap en Citroen belangrijk is om topmerken als Rolex, IWC, Hublot, Patek Philippe te vriend te houden. Om aan de meest gewilde klokjes te komen, moeten de verkopers op voorspraak van de horlogemerken ook minder courante modellen afnemen. Modellen die niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk worden verkocht.



Zulke exemplaren worden regelmatig tegen flinke kortingen doorverkocht aan tussenhandelaren die ze vervolgens weer te gelde maken bij gespecialiseerde verkopers of verzamelaars. Daar is op zich niks mis mee, tenzij die handel op papier wordt gefingeerd.



Zes jaar geleden leek dat het geval. Zo bleek bij de Douane dat pakketjes met horloges afkomstig van Schaap en Citroen die via De V. naar Hongkong waren verstuurd veel minder zwaar waren dan kon worden afgeleid uit de btw-opgave aan de Belastingdienst. Werd er gedaan alsof de dure klokjes naar het buitenland waren gestuurd - waardoor er in Nederland geen btw afgedragen hoeft te worden - terwijl ze in het echt mogelijk gewoon in ons land zijn doorverkocht?