Waarom moet je voor/tegen de 'sleepwet' stemmen?

Het beleid van Google en Facebook is ondoorzichtig. Dat is veel erger Rob Bertholee

Voor: Rob Bertholee, hoofd van de geheime dienst AIVD



"Kijk eens wat bijvoorbeeld Facebook, Google, Twitter en Tinder allemaal over je weten en vraag je af of je je zorgen maakt over de juiste zaken," zegt Rob Bertholee, hoofd van de geheime dienst AIVD.



Hij snapt de zorgen over de Wiv en wil de zorgen en ongemakken niet bagatelliseren, maar de nieuwe wet is nodig, vindt Bertholee.



"De huidige wet dateert uit 2002 en is door alle nieuwe en complexere communicatiemiddelen hopeloos achterhaald. We kunnen nu op veel meer manieren met elkaar communiceren: mobiel, via data, IP, internet, versleutelde communicatie. De hoeveelheid data die per seconde wordt uitgewisseld, is ontstellend toegenomen."



"Uit die grote brij informatie moeten we risico's en dreiging achterhalen. De nieuwe wet helpt ons hierbij. De bevoegdheden zijn wel ruimer, maar de uitvoering ervan ligt aan strikte banden."



Bertholee vindt dat mensen de AIVD en de overheid moeten vertrouwen. "Ik proef vooral een wantrouwen naar de overheid, terwijl mensen wel blind varen op bedrijven die commercie als belang hebben."



"Zo is de privacy van honderden miljoenen mensen in handen van grote bedrijven als Google en Facebook, die hun aandeelhouders tevreden moeten houden. Hun beleid is ondoorzichtig. Dat is veel erger dan de democratisch gecontroleerde geheime diensten, die ook nog eens strikt gebonden zijn aan regels."