Waarom kun je nooit vuurwerk kopen op zondag?

De regels voor het verkopen en afsteken van vuurwerk zijn vastgelegd in de Vuurwerkwet. In dit besluit uit 2002 staat dat alleen op 29, 30 en 31 december vuurwerk verkocht mag worden, tenzij een van deze dagen een zondag is. In dat geval mag ook op 28 december vuurwerk verkocht worden.



Dat is ooit bepaald om de zondagrust zo weinig mogelijk te verstoren. Maar inmiddels zijn veel winkels toch al open op zondag. Waarom mag er geen vuurwerk verkocht worden in winkels die toch open zijn op zondag en dat een dag eerder wel mogen?



Omzet

Volgens branchevereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) is het "niet helemaal van deze tijd" om de verkoop van vuurwerk op zondag stil te leggen. Inmiddels zijn veel winkels gewoon op zondag open. "Maar er zijn weinig protesten vanuit de branche," zegt woordvoerder Leo Groeneveld. "Van de 1300 verkooppunten zouden misschien honderd of tweehonderd op zondag open willen."



De belangenvereniging is niet bang dat winkeliers omzet mislopen. "Dankzij radiospotjes en de aandacht van de media weet iedereen wel dat dit jaar op zondag geen vuurwerk verkocht mag worden. Wij denken eigenlijk dat het niet uitmaakt in vergelijking met andere jaren."



Buitenland

Het heeft ook geen zin om vuurwerk in het buitenland te kopen. In Duitsland gelden dezelfde regels als in Nederland, en vuurwerk uit België mag alleen ingevoerd worden in Nederland op de officiële verkoopdagen.



"Bovendien zijn de winkeliers eigenlijk wel heel blij dat ze een keer kunnen uitslapen op Oudjaarsdag en in alle rust de jaarwisseling kunnen vieren," zegt Groeneveld. "Meestal zijn ze zo moe na drie dagen dat ze 12 uur niet eens halen."