VVD zet omstreden senator Duthler uit de fractie

Dat laat de partij op Twitter weten. Aanleiding is de uitspraak in de rechtszaak die Duthler had aangespannen tegen het tijdschrift Quote.



Duthler is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen. Hierover werd al meerdere keren gepubliceerd, maar volgens de senator zijn de journalisten met de publicatie van een artikel op 15 maart een grens over gegaan.