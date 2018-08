VVD-Kamerlid Ten Broeke weg om relatie met medewerkster

Los van de fout die hij zelf ook onderkent, was Han een Kamerlid met veel gezag in de Kamer en in binnen- en buitenland VVD-leider Klaas Dijkhoff

Uiteindelijk wilde de medewerkster ook geen aangifte doen, stelt Ten Broeke. "Dat leidde vier weken later tot een juridische overeenkomst waarin we 'agree to disagree' afspraken en overeenkwamen de kwestie te laten rusten en erover te zwijgen. En zo is het de afgelopen vijf jaar gegaan.''



Zijlstra

Volgens Ten Broeke vond Zijlstra de 'getroffen afspraak' wel 'onbevredigend'. De fractieleider zou daarop de kwestie hebben voorgelegd aan de integriteitscommissie. "De commissie heeft zowel met mij, de medewerkster, als ook de fractieleiding gesproken'', schrijft Ten Broeke.



Het lijkt erop dat die commissie geen hard oordeel velde, want volgens Ten Broeke zou hij 'met de gesloten overeenkomst' door kunnen gaan als Kamerlid en kon hij 'de afgelopen vijf jaar blijven functioneren'.



Ministerschap

Over Ten Broeke ging het gerucht op het Binnenhof dat hij vanwege een affaire nooit in aanmerking zou kunnen komen voor een ministerschap of baan als staatssecretaris. Hij ontkent met klem dat dit zo is. "Bij de formatie was het glashelder dat Halbe Zijlstra vóór mij in de rij stond'', schrijft de VVD'er.



Toen Zijlstra aftrad zou Ten Broeke zelf de boot hebben afgehouden. "Niemand hoefde daar over na te denken, ik kon simpelweg geen minister worden. Want nog voordat de kwestie rond Halbe speelde, zat ik al in een medisch traject waardoor ik een paar maanden uit de roulatie ben geweest. Inmiddels gaat het beter.''



Toch kan Ten Broeke niet langer aanblijven als Kamerlid, stelt hij in zijn verklaring. "Nu is de kwestie openbaar geworden en is een situatie ontstaan die ik niet kan beheersen. Dat wil ik mijn familie, vrienden, mijzelf, maar zeker ook mijn fractiegenoten en partij, niet aandoen.''



Onbeheersbare gevolgen

Hij schrijft: "Ik heb de afgelopen dagen goed nagedacht over de onbeheersbare gevolgen van deze publicatie. In dit vak leef je in een glazen huis en mag je integriteit geen onderwerp van discussie worden. Daarom heb ik, hoewel ik mijzelf en anderen recht in de ogen kan aankijken, toch besloten mijn kamerlidmaatschap neer te leggen. Ik neem deze beslissing met pijn in mijn hart, want ik heb mij de afgelopen jaren met volle overtuiging en enthousiasme ingezet.''



Dijkhoff

Huidig VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt het 'besluit' van Ten Broeke te 'respecteren'. "Los van de fout die hij zelf ook onderkent, was Han een Kamerlid met veel gezag in de Kamer en in binnen- en buitenland. Voor velen in de fractie en de partij was hij een mentor en blijft hij een dierbare vriend."



76 zetels

Het opstappen van Ten Broeke heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor de stabiliteit van het kabinet. De coalitiepartijen hebben een kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer, 76 zetels, maar dat komt niet in gevaar. Omdat Ten Broeke zijn zetel afstaat aan zijn partij, komt er een vervanger uit VVD-gelederen. Politicoloog Tobias van Gent uit Zeeland is de eerste die hiervoor in aanmerking komt.