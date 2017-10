VVD, CDA, D66 en CU presenteren regeerakkoord

Verblijf in terreurgebied strafbaar

Het wordt toch strafbaar om te verblijven in gebieden waar terroristische groeperingen de dienst uitmaken.



In het regeerakkoord staat dat "opzettelijk verblijf zonder toestemming'' in zo'n gebied verboden wordt. Dat is opvallend, omdat minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) vorig jaar nog had laten weten dat dit niet nodig was.



In de praktijk was namelijk gebleken dat bij de vervolging van mensen van wie vaststaat dat zij bijvoorbeeld in Syrië zijn geweest, het doorgaans goed te bewijzen is dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Een apart verbod was daarom niet nodig



In het regeerakkoord staat ook dat jihadisten die naar Nederland terugkeren langer in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het nieuwe kabinet wil wetgeving maken waardoor de terugkeerders lopende het onderzoek langer vast kunnen worden gezet.



Verder wordt de mogelijkheid van DNA-onderzoek verruimd bij een verdenking van een terroristisch misdrijf.