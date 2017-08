VUmc serveert voorlopig geen eigerechten

Eierrestaurant Ommeleg zit nog elke dag

Bij restaurant Ommeleg in Amsterdam is het woensdag 'business as usual'.



"Ja hoor. We zitten gewoon vol," zegt een medewerker van de omeletterie in de Amsterdamse Pijp.



Bij Ommeleg is weinig te merken van de heisa over de giftige eieren. Rond lunchtijd is in het restaurant geen tafeltje meer vrij.



Vooral toeristen weten de zaak te vinden, maar ook buurtgenoten eten er. "We hebben een vaste eierboer die ons levert. Hij heeft de juiste codes op zijn product. Onze omeletten zijn veilig en nog steeds lekker," zegt de medewerker geruststellend.