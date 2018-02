Vroege files voor wintersportgangers

De ANWB zegt dat ongeveer 450.000 Nederlanders richting de sneeuw vertrekken. De vakantiegangers zorgen op de weg voor de drukste week van het winterseizoen, voorspelt de ANWB.



De echte topdrukte is op de wegen richting de Franse Alpen. Maar wintersporters moeten ook rekening houden met lange files in het zuiden van Duitsland, op de toegangswegen van de Oostenrijkse skigebieden en in de Zwitserse St. Gotthardtunnel.



Nodige vertraging

In Duitsland staat het zaterdagochtend inmiddels vast bij München naar het zuiden op de A99 en op de A8 richting Salzburg. In Oostenrijk is er al de nodige vertraging op de route via de Fernpas.



En vakantiegangers die op weg zijn naar huis moeten met flinke vertraging rekening houden bij de grensovergang Kufstein op de A12, door controles aan Duitse kant.



Ook in Frankrijk komt de drukte al vroeg op gang, aldus de ANWB, vooral op de A43 Lyon-Chambéry en op de N90 tussen Albertville en Bourg Saint Maurice. Naar verwachting neemt de drukte daar pas na 15.00 uur af.