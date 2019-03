Vroeg begin hooikoortsseizoen

Dat is slecht nieuws voor hooikoortspatiënten met een allergie voor berkenpollen, meldt de website Nature Today. Zij moeten tot begin mei rekening houden met klachten.



Dat de bloei van de berken nu al begint is erg vroeg, maar geen record. Dat was in 1990, toen het berkenpollenseizoen al half maart begon.



Andere jaren waarin hooikoortspatiënten in de laatste week van maart al last kregen, waren 1998, 1999, 2001, 2002, 2011, 2014 en 2017.



Door het relatief warme weer in december en januari kwamen ook de hazelaars en de elzen al veel eerder dan normaal in bloei. Dat leidde ook al tot vroege hooikoortsklachten.