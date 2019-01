Voorman VNO-NCW: Klaver is gevaarlijk bezig

De Boer heeft dat dinsdag gezegd bij NPO Radio 1-programma 1op1. Volgens de voorzitter verspreidt de GroenLinks-voorman "fake news" en is hij "straks verantwoordelijk voor 50.000 klimaatwerklozen".



De Boer zei dat de industrie weliswaar voor een kwart van de uitstoot van CO2 verantwoordelijk is, maar straks ook een derde van de CO2-reductie voor haar rekening neemt en daarvoor een zesde van de subsidies krijgt.



"Als je de kosten verhoogt voor producten uit de Nederlandse industrie, gaan klanten naar het buitenland," aldus De Boer.



Niet onder de indruk

Volgens hem wordt daar minder schoon geproduceerd waardoor er per saldo meer CO2 uitgestoten wordt.



De enige manier om CO2-uitstoot een prijs te geven is in Europees verband, benadrukt De Boer. Daar kan volgens hem dan het al bestaande systeem van uitstootrechten voor gebruikt worden, iets wat eerder ook topman Feike Sijbesma van speciaalchemiebedrijf DSM heeft geopperd.



Klaver is niet onder de indruk van de aantijgingen van De Boer. "Als de lobbyist van het grote bedrijfsleven deze taal gebruikt om ons aan te vallen, dan weet je dat we goed bezig zijn."



