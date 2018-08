Voormalig voorzitter RvC van De Persgroep overleden

Onder De Persgroep vallen kranten als Het Parool, AD, Trouw, de Volkskrant en Tubantia. In mei dit jaar nam Verberk na vijftien jaar afscheid van de RvC en nam Frits Campagne zijn functie over.



Daarnaast was Verberk van 1995 tot 2002 de financiële topman van Transavia en van 2002 tot 2007 president-directeur van de vliegtuigmaatschappij.



Ook was Verberk lange tijd hoogleraar informatievoorziening aan de Universiteit van Amsterdam en was hij voorzitter van D66 in Papendrecht. In diezelfde plaats was hij 13 jaar gemeenteraadslid voor die partij.



De bedrijfseconoom Verberk, die zijn carrière begon als docent economie, werd na zijn pensioen bij Transavia 'beroepscommissaris'. Ook had hij commissariaten bij onder andere Space Expo, Koninklijke Nederlandse Munt, HVC Groep en Nedstaal.