Voor het eerst: meeste Nederlanders niet religieus

Die grote groep ouderen zal de komende decennia komen te overlijden Tanja Traag van het CBS

Opvallend is het grote verschil in kerkelijke beleving tussen de verschillende godsdiensten. De grootste groep gelovigen, de katholieken, gaat het minst vaak naar de kerk.



Slechts veertien procent van de katholieken komt weleens in de kerk. Bij hervormden is dat ruim twee keer zoveel. Van de moslims in ons land gaat bijna de helft naar de moskee.



Ouderen

De daling van het aantal gelovigen zal zich nog wel even voortzetten, voorspelt socioloog Tanja Traag van het CBS. Vooral onder ouderen is het geloof nog sterk: de helft van de ouderen boven de 75 jaar gaat nog geregeld naar de kerk.



Traag: "Die grote groep ouderen zal de komende decennia komen te overlijden. Maar dan zou de ondergrens in zicht kunnen komen. In bijna alle andere leeftijdsgroepen zien we dat zeker 40 procent van de Nederlanders nog steeds gelooft. Alleen bij jongeren tussen 18 en 25 jaar is dat lager."