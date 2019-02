Voor de natuur komt de lente veel te vroeg

Wie goed kijkt, ziet dat de kleine gele bloempjes van de gele kornoelje inmiddels open zijn gesprongen. Het klein hoefblad is al opgekomen evenals het speenkruid. En niet te vergeten de sneeuwklokjes en de krokussen. Ja, het is al volop lente. "De natuur is gemiddeld drie weken eerder dan vroeger normaal was," zegt bioloog Arnold van Vliet van de Universiteit van Wageningen.



De sneeuwklokjes en krokussen zijn er dertig dagen eerder bij. Het kan nog extremer: de hazelaar stond rond kerst al in bloei, meer dan veertig dagen eerder dan vroeger, weet Van Vliet.



"Er waren toen al zoveel pollen in de lucht dat hooikoortspatiënten daar flink last van konden hebben. Alleen zullen de meesten dat toen niet door hebben gehad omdat ze in die periode vaak nog denken dat het een verkoudheidje is."



Genieten

Lente in februari. Veel mensen hoor je er niet over klagen, hooguit de schaatsliefhebbers. De meesten genieten volop. Wandelpaden in natuurgebieden puilden afgelopen weekend uit en op terrasjes was geen leeg plekje meer in de zon.