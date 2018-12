Volume naar beneden bij fitness of bioscoopbezoek

Schade door te hard geluid is onherstel­baar Staatssecretaris Paul Blokhuis

Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis moeten we 'zuiniger zijn op ons gehoor'. ''Schade door te hard geluid is onherstelbaar.'' Hij vindt daarom dat zo veel mogelijk organisaties moeten meedoen aan het convenant. Het RIVM waarschuwt al langer dat harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaakt. Onderzoek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam uit 2015 leverde op dat een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar een vorm van gehoorschade heeft.



Oorsuizen

De Hoorstichting schat dat er in Nederland 2 miljoen mensen zijn met oorsuizen, bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo erg dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Oorsuizen kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan lawaai, maar ook van afwijkingen aan het gehoororgaan of als bijwerking van medicijnen.