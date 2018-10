Volkert van der Graaf mag emigreren

Wel moet hij tot 2020 elke twee maanden schriftelijk verslag uitbrengen over zijn huisvesting, dagbesteding en relatie. Ook is er elk half jaar een evaluatiegesprek met het Openbaar Ministerie.



In mei won Van der G. het door hem aangespannen kort geding, waarin hij zijn meldplicht bij de reclassering aanvocht. Hij zei destijds in het buitenland te willen gaan wonen en dat die meldplicht hem daarin hinderde.



Het OM ging in hoger beroep, maar de zaak werd in september aangehouden voor onderhandelingen. De reclassering heeft de opdracht gekregen toezicht te houden. Die instantie laat weten daaraan uitvoering te geven zoals in de overeenkomst staat, maar wil verder niets kwijt.



Sceptisch

De familie van Pim Fortuyn blijft sceptisch over Van der G.'s emigratieplannen. "We hebben nog niets gezien wat duidt op een daadwerkelijk vertrek en dus blijven we twijfelen aan zijn intentie om te emigreren," zegt advocaat Richard van der Weide namens de familie.



De raadsman kende de inhoud van de overeenkomst tussen Van der G. en het OM nog niet. "Heel misschien staat erin dat hij wordt gedwongen om te emigreren, maar dat is juridisch vermoedelijk niet mogelijk, zo niet heel lastig."



Al eerder had de familie aangegeven te hopen op een snel vertrek van Van der G.



De voor woensdag geplande zitting in hoger beroep over de kwestie gaat niet door.