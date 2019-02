Volgens de Bijstandsbond helpt bijverdienen in bijstand niks

Dat werkgevers meer goedkope arbeidskrachten aanboren, ziet de Bijstandsbond ook op andere plekken waar bijstandsgerechtigden werken met behoud van hun uitkering. Dit soort effecten op de arbeidsmarkt zouden een rol moeten spelen bij de evaluatie van de proef, vindt Van der Lende.



Hoe dan ook acht de Bijstandsbond de kans niet erg groot dat bijstandsgerechtigden vanuit zulke flexibele deeltijdbaantjes vast werk vinden, terwijl dat wel de gedachte was achter de bijstandsproef.



Alleenstaande moeders

Arjan Vliegenthart, de vorige wethouder van Sociale Zaken, hoopte dat een op de drie deelnemers aan de proef een fulltimebaan zou vinden, of in deeltijd zoveel zou verdienen dat een uitkering niet meer nodig was. Hij dacht bijvoorbeeld aan alleenstaande moeders met kinderen die inmiddels op school zitten.



"Deeltijdwerk is een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse samenleving, maar ook een belangrijke stap om niet langer op een uitkering aangewezen te zijn," reageert een woordvoerder van Rutger Groot Wassink, de huidige wethouder van Sociale Zaken. "We verwachten dat alle bijstandsgerechtigden die in deeltijd gaan werken, dus niet alleen de deelnemers aan het experiment, normaal betaald worden en niet onder het geldende minimumloon."



Vorig jaar hebben zo'n 1500 deelnemers aan de proef samen ruim 1,7 miljoen euro bijverdiend bovenop hun bijstandsuitkering. Momenteel kunnen bijstandsgerechtigden zich weer aanmelden. Bijna 1100 hebben dat gedaan.