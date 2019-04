Vmbo'ers lezen slecht: scholen komen met verplichte leesuren

Iedereen heeft een boek bij zich. Het wordt gewoon om te lezen. We zien de motivatie groeien

Op het Wellant College in Amersfoort zitten de vmbo'ers nu in elke les Nederlands, Duits en Engels verplicht met de neus in de boeken. "We zien dat de leerlingen de vragen in ieder geval lezen en niet gelijk zeggen: ik snap het niet. Dat is voor ons al winst", vertelt Sophie Nab, coördinator onderwijsondersteuning. Of hun taalkennis ook beter wordt, moet blijken als de vmbo'ers hun examens maken.



Bovendien merken de vmbo-afdelingen dat hun leerlingen meer plezier krijgen in lezen. "De scholieren gaan thuis ook meer lezen. Als ze een boek niet leuk vinden, zeggen we ook: stoppen. Lees niet tegen heug en meug door", zegt Joke Boonstra van de taalcommissie.



Omdat geslaagde vmbo'ers regelmatig met een achterstand op het mbo komen, zijn ook die scholen bezig om verplichte leesuren in te voeren. Het Deltion College in Zwolle is één van de voorlopers. Hier begeleiden bijvoorbeeld ook docenten timmeren en elektrotechniek hun studenten bij het lezen.



"Iedereen heeft een boek bij zich. Het wordt gewoon om te lezen. We zien de motivatie groeien", beschrijft Erna van Koeven, die als onderzoeker van Hogeschool Windesheim het leesonderwijs begeleidt.