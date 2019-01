Vluchtingenwerk: wachttijd asielprocedure loopt op

Als de vertraging met dit tempo doorgroeit, kan de wachttijd volgens de organisatie in de komende maanden zomaar doorgroeien tot twee jaar.



"Dit is een scenario dat we tot nu niet voor mogelijk hielden," zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland. "Het kabinet moet de oplopende vertraging van de asielprocedure zo snel mogelijk een halt toe roepen. Daarvoor is geen tijd te verliezen."



Medische zorg

Volgens de vluchtelingenorganisatie is de toegang tot medische zorg voor de wachtende asielzoekers zeer problematisch en loopt de spanning in de centra op door grote zorgen over gezinshereniging en een gebrek aan voorzieningen.



Wie nu een kansrijke asielaanvraag doet, kan volgens de huidige prognoses rekenen op een eerste gehoor bij de IND in mei 2020. Normaal gesproken zou dit na ongeveer zes dagen zijn. De asielprocedure is dan pas echt begonnen.



VluchtelingenWerk wijt de vertraging aan slechte planning, bezuinigingen op de IND en te laat ingrijpen van staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).



