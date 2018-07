Vleesverwerker Zaandam moet koudetoeslag betalen

Dat heeft een rechter bepaald in een zaak die door vakbond FNV was aangespannen tegen het Zaanse bedrijf.



Hilton Food Holland meende dat de toeslag voor het werken in gekoelde ruimtes die in de cao voor slagers staat, niet voor het bedrijf gold. De rechter bepaalde echter dat de (oud-)medewerkers de afgelopen vijf jaar ten onrechte de toeslag niet hadden gehad. 750 medewerkers hebben over die periode recht op een toeslag van 9,50 euro per week. In totaal moet het bedrijf een kleine 2 miljoen euro betalen.



Albert Heijn

Hilton Food Holland betaalde de toeslag al langere tijd niet, maar terugvorderen was niet mogelijk voor een langere periode, laat FNV-bestuurder Karel de Buijzer weten. Volgens hem wordt er in de sector wel vaker "geshopt'' met arbeidsvoorwaarden.



De huidige medewerkers hebben vanaf nu ook recht op een toeslag van 9,80 euro per week. Het gaat om 450 mensen. Hilton Food Holland produceert voorverpakt vlees voor Albert Heijn.