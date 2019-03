Vlaggen halfstok op overheidsgebouwen

Rutte: kenmerken van aanslag

Hoewel het motief van de schutter nog onduidelijk is, hadden de gebeurtenissen wat premier Mark Rutte betreft "in alle opzichten de kenmerken van een aanslag." De minister-president wees onder meer op de enorme impact op het hele land.



Dat mensen in een tram onder vuur werden genomen, kent volgens het kabinet "geen precedent in Nederland". Of de dader nu handelde uit terroristische of persoonlijke motieven, maakt dan volgens Rutte niets uit. "Dit was zeer ernstig, laten we het niet kleiner maken dan het is."



De premier wees ook op de steunbetuigingen die vanuit de hele wereld zijn binnengekomen. Hij sprak tegen dat die gekoppeld waren aan een vermeend terroristisch motief. Daarvan werd al snel gezegd dat dat niet kon worden uitgesloten. Rutte herhaalde dat overigens.



Tegelijkertijd roept minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op tot kalmte. Veel vragen zijn nog onbeantwoord en er gaan veel geruchten rond over wat de vermoedelijke schutter bewoog. "We moeten ons bij de feiten houden", zei hij.



De minister bevestigde dat de verdachte een bekende was van justitie. Waarom wilde hij "in het belang van het onderzoek" niet prijsgeven.