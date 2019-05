Vier op tien vindt werkomgeving universiteit onveilig

De universiteit moet een veilige omgeving zijn voor medewerkers Voorzitter Vereniging van Universiteiten

Slecht leiderschap

De voornaamste reden van de slechte ervaringen is volgens de door FNV en VAWO ondervraagde universiteitsmedewerkers slecht leiderschap. Ook LNVH spreekt in hun berichtgeving specifiek leidinggevenden aan. Voer een zerotolerancebeleid in, zo roept het netwerk op, en maak de procedures rondom het aankaarten van wangedrag laagdrempelig, transparant en effectief.



"We nemen deze signalen heel serieus," laat Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten in een reactie weten. "De universiteit moet een veilige omgeving zijn voor medewerkers, waar elke vorm van ongewenst gedrag onaanvaardbaar is. Dit is onlangs ook door alle universiteiten onderschreven in de gezamenlijke verklaring sociale veiligheid."



'Blijft lastig'

De UvA laat weten de reactie van de Vereniging van Universiteiten te onderschrijven. "Maar het blijft lastig," zegt een woordvoerder van de universiteit. "Je ziet dat het voor veel mensen ingewikkeld is om de stap naar een vertrouwenspersoon te zetten. Dat proberen we de laatste jaren juist te stimuleren, zodat we een duidelijker beeld krijgen van wat er gebeurt."



"Wij vinden iedere casus van ongewenst gedrag er één te veel," zegt een woordvoerder van de Vrije Universiteit. "De VU heeft vorig jaar laten onderzoeken hoe ongewenst gedrag beter aan te kunnen pakken. Dat was aanleiding om een helpmatrix te ontwikkelen waarmee medewerkers sneller en makkelijker gehoord kunnen worden wanneer zij bijvoorbeeld ongewenst gedrag ervaren."



Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zegt van de cijfers geschrokken te zijn. "Elk signaal van dergelijk gedrag is er een te veel," aldus de minister. Om het wangedrag aan te pakken zal Van Engelshoven in gesprek gaan met 'het veld'.