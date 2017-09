Verzekeraar DSW verlaagt premie én eigen risico

De premie voor 2018 daalt met 6 euro per jaar naar 1290 per jaar (107,50 per maand) voor zowel individueel als collectief verzekerden. Het eigen risico wordt met 10 euro verlaagd naar 375 euro.



Voor directeur Chris Oomen van de Schiedamse zorgverzekeraar is het een principekwestie. "Het is een symbolisch bedrag om te laten zien dat we vinden dat de hoogte van het eigen risico zijn doel voorbijschiet."



Volgens DSW is er geen rechtvaardiging meer voor het huidige niveau van het eigen risico en moeten de kosten eerlijker verdeeld worden tussen chronisch zieke en gezonde mensen.



De hoogte van het eigen risico is overigens wettelijk bepaald. "Maar in een aantal gevallen mag een verzekeraar daar toch van afwijken," aldus de directeur.



Verrassend

DSW is traditioneel de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premie bekendmaakt. Dat DSW de premie verlaagt is verrassend. In de Miljoenennota hield het kabinet voor 2018 rekening met een stijging van de gemiddelde jaarpremie met 81 euro.



Volgens DSW blijkt de stijging van de landelijke zorgkosten in 2017 mee te vallen ten opzichte van wat in de Miljoenennota 2017 is begroot. Volgens de zorgverzekeraar wordt dit voornamelijk veroorzaakt door een loon- en prijsontwikkeling die lager is dan verwacht. Doordat de Miljoenennota 2018 gebaseerd is op deze te hoge zorgkosten van 2017, verwacht DSW dat de zorgkosten ook volgend jaar lager uitvallen dan begroot.