Verwarring en angst, maar geen paniek in Utrecht

In Utrecht waren de straten nagenoeg leeg. De stad in lockdown, helikopters in de lucht, aanhoudende sirenes - Utrecht was eventjes een spookstad, met bange inwoners. Volstrekt logisch, oordeelt terrorismedeskundige Edwin Bakker. "Er was een man on the run with a gun. Iemand die al voor van alles veroordeeld was, en bereid was gebleken te doden. Dat je daar een stad voor op zijn kop zet, snap ik goed.