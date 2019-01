Verschuivingen zorgverzekeraars: VGZ grote winnaar

We hanteren dit jaar een net iets hogere premie dan onze concurrenten CZ over de daling

Ook Achmea-topmerk Zilveren Kruis levert 30.000 verzekerden in, meldt het concern. Menzis, de vierde zorgverzekeraar, heeft er juist meer dan 27.000 klanten bij gekregen. Het gaat bij alle zorgverzekeraars om voorlopige cijfers.



Menzis schrijft de 'lichte groei' van het aantal verzekerden zelf toe aan een relatief goede premiestelling, terwijl de coöperatie tegelijk afscheid moest nemen van het FNV-collectief en enkele gemeentepolissen.



"Het is per saldo binnen de perken gebleven," aldus een zegsman. Daarnaast zet Menzis dit jaar onderscheidend in op gezondheidspreventie, een trend onder burgers.



Recordgroei

VGZ stelt overigens dat de ruim 200.000 extra verzekerden een recordgroei bij één verzekeraar betekenen, sinds de start van het huidige stelsel in 2006. Datacentrum Vektis - waar alle zorgcijfers worden bijgehouden - wil die constatering desgevraagd niet bevestigen.



Openbare cijfers van Vektis tonen wel aan dat 6,6 procent van alle verzekerden dit keer is gewisseld van zorgverzekering. In totaal gaat het vooralsnog om ruim 1,1 miljoen overstappers. Tot uiterlijk 1 februari hebben verzekerden de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.



Het is niet per se gunstig als een verzekeraar te snel groeit, omdat er dan druk komt te staan op de financiën, maar VGZ heeft volgens topman Kliphuis de zaakjes goed op orde. "Deze groei kunnen we aan, ook operationeel. We zijn de afgelopen jaren echt efficiënter gaan werken."



Zinnige zorg

Kliphuis noemt als voorbeeld van zinnige zorg het proberen te voorkomen van onnodige operaties. "Zo is het standaard om bij mensen met een galsteen de galblaas te verwijderen. Maar na uitgebreide uitleg van de arts over alternatieven, zoals een andere leefstijl of medicijnen, zegt ruim 20 procent van de patiënten: 'Die operatie laten we maar even zitten.' Zo hebben we honderden voorbeelden opgehaald bij de zorgaanbieders zelf."