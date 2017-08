Verdrietig koningspaar bevestigt overlijden vader Máxima

Omstreden

Zorreguieta was in Nederland zeer omstreden vanwege zijn deelname aan de Argentijnse regering onder de militaire dictatuur onder generaal Rafael Videla eind jaren zeventig. Hoewel hij zelf geen hand had gehad in de gruwelijkheden die onder het bewind van de junta werden gepleegd, en zelfs iedere kennis daarvan ontkende, kon er in de ogen van de Nederlandse politiek geen sprake zijn van zijn aanwezigheid bij het huwelijk van zijn dochter Máxima met prins Willem-Alexander.



Er was enige overredingskracht van onder andere minister van Staat Max van der Stoel en stuurmanskunst van toenmalige premier Wim Kok nodig om Zorreguieta te doen besluiten om weg te blijven bij het huwelijk in februari 2002. In de jaren daarna was hij voor familie-aangelegenheden wel regelmatig in Nederland. Máxima en het koninklijk gezin brachten ook om het jaar de kerstdagen door bij de Zorreguieta's in Argentinië.



Zorreguieta heeft zich verder nooit meer geuit over de 'jaren van lood', zoals de jaren van dictatuur in Argentinië heten. Hij was trots op zijn dochter, zo zei hij wel, en verder bewaarde hij het stilzwijgen.