Verdachte blokkade A7: 'Zij wilden Sinterklaas vermoorden'

Een van de eerste verdachten die maandagochtend aan het woord kwam, heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de actie.



"Stilstaan op de snelweg is nooit een goed idee. Ik had beter moeten weten. Ik zit namelijk voor mijn werk de hele dag op de weg," vertelde de man uit Leeuwarden, gekleed in een sweater met capuchon van het truck- en busmerk Scania. Hij droeg die ook bij de actie.



Tegen de rechter vervolgde hij: "Ik heb er spijt van. Maar wat we voor ogen hadden, is gelukt. Zij wilden namelijk Sinterklaas vermoorden."



Nazi's

Een andere verdachte die maandag in de rechtbank werd bevraagd, wist naar eigen zeggen niet wat er op de A7 ging gebeuren. "Ik was bijrijder en op een gegeven moment stonden we op de snelweg."



De man uit Twijzelerheide had wel een Friese vlag bij zich, waartoe was opgeroepen via een actiepagina op Facebook. "Maar die heb ik meestal bij me."



De derde verdachte in de openingsronde, een vrouw uit Leeuwarden, zei ook niet te weten wat precies de bedoeling was bij de actie. Zij zat naast haar vriend in een van de auto's die de weg blokkeerden.



Volgens haar was bij de blokkade de enige onruststoker een van de filmende anti-Zwarte Piet-demonstranten in de bus. "Hij maakte ons uit voor nazi's en racisten. Hij was de enige die aan het provoceren was." De vrouw zei verder een voorstander te zijn van demonstreren, maar tussen de kinderen in Dokkum was voor haar geen optie.



Gewonde

Door de noodstop die drie bussen met anti-Zwarte Piet-demonstranten moesten maken is vorig jaar november ook iemand gewond geraakt.



Een passagier van een van de bussen viel achterover door de abrupte stop die de chauffeur moest maken toen de weg plotseling door pro-Zwarte Piet-activisten werd geblokkeerd. Daardoor zou hij een hersenschudding hebben opgelopen.



Een ruit van een van de bussen werd vernield toen een cameraman er tegenaan viel.



De rechter vertelde in een opsomming van de feiten in de zaak dat in de file die achter de bussen ontstond ook mensen gedupeerd raakten. "Een man moest met zijn vader naar het ziekenhuis, een familie was onderweg naar een crematie."



Een van de chauffeurs van de bussen was door het incident zo geëmotioneerd dat ze de rit niet kon voortzetten. De passagiers uit haar bus werden herverdeeld in de andere twee bussen.



De stop op de A7 was niet het eerste incident tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Op de A6 zouden de verdachte Friezen ook al de bussen tot stilstand hebben gebracht, waarbij ze zich ook dreigend zouden hebben gedragen.



Flauwgevallen

De rechtszaak over de blokkade op de A7 begon maandagochtend met consternatie, omdat een van de rechters flauw viel. Halverwege het voorlezen van de aanklacht door de officier van justitie zat de man ineens achterover gezakt bewegingloos op zijn stoel. Na enig aandringen opende hij weer zijn ogen.



De rechters schorsten daarop de zitting. Na een uur werd de zitting hervat, met goedkeuring van een arts die de rechter had onderzocht.