Verdachte blokkade A7: 'Mooi dat het gelukt is'

Een van de eerste verdachten die maandagochtend aan het woord kwam, heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de actie.



"Stilstaan op de snelweg is nooit een goed idee. Ik had beter moeten weten. Ik zit namelijk voor mijn werk de hele dag op de weg," vertelde de man uit Leeuwarden, gekleed in een sweater met capuchon van het truck- en busmerk Scania. Hij droeg die ook bij de actie.



Tegen de rechter vervolgde hij: "Ik heb er spijt van. Maar wat we voor ogen hadden, is gelukt. Zij wilden namelijk Sinterklaas vermoorden."



Nazi's

Een andere verdachte die maandag in de rechtbank werd bevraagd, wist naar eigen zeggen niet wat er op de A7 ging gebeuren. "Ik was bijrijder en op een gegeven moment stonden we op de snelweg."



De man uit Twijzelerheide had wel een Friese vlag bij zich, waartoe was opgeroepen via een actiepagina op Facebook. "Maar die heb ik meestal bij me."



De derde verdachte in de openingsronde, een vrouw uit Leeuwarden, zei ook niet te weten wat precies de bedoeling was bij de actie. Zij zat naast haar vriend in een van de auto's die de weg blokkeerden.



Volgens haar was bij de blokkade de enige onruststoker een van de filmende anti-Zwarte Piet-demonstranten in de bus. "Hij maakte ons uit voor nazi's en racisten. Hij was de enige die aan het provoceren was." De vrouw zei verder een voorstander te zijn van demonstreren, maar tussen de kinderen in Dokkum was voor haar geen optie.



Burgemeester

Weer een andere verdachte vindt dat de burgemeester van Dokkum gedeeltelijk verantwoordelijk is, omdat die vorig jaar de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet had toegestaan tijdens de intocht van Sinterklaas.



De rechter en de officier van justitie hielden de verdachten voor dat de burgemeester "een demonstratie moet faciliteren er dat er ook geen vergunning voor nodig is". Maar uit het gemor in de overvolle zaal bleek dat de Friezen niet overtuigd waren.